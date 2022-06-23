Усть-Коксинский район, Алтай, 23 июня, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве против адвоката Коллегии адвокатов Республики Алтай. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

Moneyball.info Адвокат

По данным ведомства, в 2020 году подозреваемая предоставила в Усть-Коксинский районный суд заявления о выплате ей вознаграждения за защиту интересов одного из подсудимых. При этом ранее она за эти же услуги уже получила вознаграждение из МВД республики.

Таким образом, адвокат совершила хищение средств управления Судебного департамента региона на сумму более 10 тыс. рублей.