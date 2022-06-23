Уфа, 23 июня, 2022, 09:19 — ИА Регнум. 74 человека было эвакуировано из-за пожара в здании общежития в Башкирии. Об этом 23 июня сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Juan de Vojníkov Холодильник

Сообщается, что вечером 22 июня 2022 года спасатели получили сообщение о пожаре в трехэтажном здании общежития Агидельского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа.

Прибыв на место происшествия, они установили, что в одной из комнат на первом этаже здания загорелся холодильник.

Отмечается, что из общежития было эвакуировано 74 человека. Пожар был потушен до прибытия пожарных. К счастью обошлось без пострадавших.

Сообщается, что пожар произошел из-за аварийного режима работы холодильника.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии организовали проверку после обрушения части кровли в общежитии.