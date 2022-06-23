Москва, 23 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Российские сети магазинов электроники начали закупки начали ввоз товаров по схеме параллельного импорта, сообщает 23 июня газета «Коммерсантъ».

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Журналисты газеты опросили представителей сетей. Так, в «Связном» рассказали расширении ассортимента за счёт продукции, приобретённой по схеме параллельного импорта. В «М. Видео-Эльдорадо» сообщили, что рассматривают «доступные возможности в рамках законодательства». В МТС также отметили соответствие схемы закупок российскому законодательству.

Также издание указывает, что схемой параллельного импорта интересуются онлайн-маркетплейсы.