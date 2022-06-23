Джакарта, 23 июня, 2022, 08:51 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Индонезии заявило, что до сих пор нет информации о жертвах в результате землетрясения магнитудой 6,1, которое потрясло Афганистан, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Нет никакой информации о жертвах среди индонезийских граждан», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Напомним, в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,1 примерно в 01:24 по местному времени 22 июня 2022 года.