Улан-Удэ, , 08:46 — REGNUM 559,5 км теплосетей в Бурятии или 33,5% нуждаются в замене. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, общая протяжённость всех тепловых и паровых сетей в республике достигает 1672,3 км.

Теплосеть Dorus.ru

«В 2021 году было заменено 27,2 километра сетей или 1,6%. Потери тепловой энергии составили 1087,5 тысяч Гкал или 19,4% поданного в сеть тепла», — отметили в службе статистики.

Износ водопроводных сооружений, как оказалось ещё выше. Из 1874,7 км труб в замене нуждаются 1010,2 км или 53,9%, в связи с чем утечка и неучтённый расход воды превышает 10 млн кубометров или 20,4%. В прошлом году было заменено лишь 0,7% водопроводных сетей.

Протяжённость канализационных сетей составляет 1063,5 км, из которых необходимо заменить 490,4 км или 46,1%.