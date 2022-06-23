Вашингтон, 23 июня, 2022, 08:46 — ИА Регнум. США надеются на скорое положительное решение вопросов между Турцией, Финляндией и Швецией в отношении заявки двух скандинавских стран на вступление в НАТО, заявила главный дипломат госдепартамента по Европе Карен Донфрид, как сообщает об этом Reuters.

Government of Montenegro Карен Донфрид

Выступая на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Донфрид сказала, что, насколько понимают в Вашингтоне, переговоры между сторонами, состоявшиеся ранее на этой неделе, были конструктивными.

«Мы уверены, что этот вопрос будет решен положительно. В альянсе НАТО широко и глубоко поддерживают вступление Финляндии и Швеции в НАТО», — заявила она.

Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, однако столкнулись с противодействием Турции, которая недовольна тем, что, по ее словам, Хельсинки и Стокгольм поддерживают курдских боевиков и ввели эмбарго на поставки оружия Анкаре.