Владивосток, 23 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Жители Приморья могут купить в супермаркетах овощи для борща по доступным ценам — благодаря социальным программам торговая наценка не превышает 15%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Кулинар1952 Борщ

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Стоимость борщевого набора не превышает 300 рублей.

«Килограмм капусты стоит 49,9 рубля, лук и морковь продаются по одной цене — 53,9 рубля, картофель — 75,9 рубля, свекла по 49,9 рубля за килограмм», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, снижение спроса на борщевой набор, сахар и гречку зафиксировали в Самарской области.