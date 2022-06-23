Ижевск, 23 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 23 июня после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 275 жителей республики, сообщает региональный минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За время пандемии в республике подтвердили 167 360 случаев заражения коронавирусом, из них 15 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса четыре несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и четыре человека старше 65 лет.

4047 человек скончались в регионе за время пандемии. За минувшие сутки и накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы восемь человек, накануне в больницу попали пять жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 814 человек, 27 пациентов ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, пять человек — в тяжелом состоянии, из них один пациент подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в регионе выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 28 жителей республики.