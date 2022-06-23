Ачинский район, Красноярский край, 23 июня, 2022, 08:45 — ИА Регнум. В Ачинском районе Красноярского края проводится проверка по факту отравления мужчины и женщины угарным газом. Об этом ИА REGNUM сообщили 23 июня в Главном следственном управлении СКР по региону.

Vnovgorod.sledcom.ru Сотрудник СКР

Вечером 22 июня в погребе, расположенном в сарае на придомовой территории частного дома в посёлке Ключи Ачинского района, были обнаружены тела 51-летнего мужчины и его 65-летней сожительницы с признаками отравления угарным газом.

По предварительным данным, сожители захотели просушить погреб. Они подожгли в нём опилки и старый веник. В результате мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом. Погибших обнаружил сын женщины.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Назначены необходимые судебные экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Татарии после отравления четырёх человек угарным газом возбудили уголовное дело.

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