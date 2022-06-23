Грозный, 23 июня, 2022, 08:44 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике взят под контроль российских военных и союзных войск очередной населенный пункт. Им стало село Катериновка. При наступлении было уничтожено большое число украинских военных и неонацистов, незначительная часть боевой силы противника скрылась, ведется преследование. Об этом сообщил в ночь на 23 июня глава Чечни Рамзан Кадыров

Народная милиция ЛНР Жители Луганска и защитники Республики

«Бойцы спецподразделений «Ахмат» под командованием дорогого брата, Героя России Замида Чалаева совместно с союзными войсками освободили очередной населенный пункт Луганской Народной Республики — село Катериновка. В результате успешной наступательной атаки наших бойцов многих националистов и бандеровцев удалось уничтожить на месте. Некоторым единицам удалось скрыться, но наши бойцы обещают быстро их настигнуть», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее глава Чечни сообщил о взятии в кольцо военных ВСУ у населенных пунктов Золотое и Горское.