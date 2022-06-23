Иркутск, , 08:42 — REGNUM Ситуационный центр комплексного мониторинга опасных геологических процессов, открывшийся в Институте земной коры СО РАН, займётся прогнозом катастрофических событий природного характера, в том числе, землетрясений, селей на Байкале, сообщает в июне 2022 года пресс-служба института.

Байкал Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Байкальская рифтовая зона представляет собой глубинный разлом земной коры длиной около двух тысяч километров. В ней происходит растяжение из-за того, что Амурская плита — это Забайкалье и часть Монголии — отодвигается от северной Евразии в юго-восточном направлении. Амурская плита движется со скоростью 3-4 мм в год. Растяжение земной коры происходит поперек простирания Байкала, причем, не только в стороны, и в глубь. Деформации земной коры, которые связаны с тектоническими явлениями, и являются причиной частых землетрясений на Байкале.

Байкальский филиал Единой геофизической службы СО РАН с начала года по 20 июня зафиксировал 98 землетрясений. Именно эту информацию и обрабатывает теперь Центр комплексного мониторинга опасных геологических процессов.

С 2020 года на Байкале в Иркутской области и Бурятии открываются геофизические полигоны Института земной коры СО РАН. Сейчас они расположены в Приольхонье, Бугульдейка, Листвянке, Южно-байкальском полигоне, Максимихе, Сухом Ручье. Они оборудованы широкополосными сейсмическими станциями, приемниками GPS, станциями магнитотеллурического зондирования, датчиками радона и измерения температур грунтов, лазерными дальномерами.

Аппаратура уже регистрирует различные предвестники землетрясений, но для получения точных данных нужны длинные ряды наблюдений и системный анализ. Ученые планируют подключить нейросеть, чтобы искусственный интеллект искал предвестники землетрясений (аномальное поведение в геофизических полях) и оперативно сообщал об этом.

Уникальный исследовательский материал накоплен в институте с 50-х годов прошлого века. Создается структура больших данных (онлайн-платформа) для объединения наблюдений на едином планшете, чтобы можно было их сравнивать и анализировать.

Как сообщало ИА REGNUM, подземные толчки магнитудой 3,7 зафиксировали сейсмологи утром 18 июня в акватории озера Байкал.

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