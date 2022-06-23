Тбилиси, , 08:42 — REGNUM Депутаты парламента Грузии более двух лет рассматривали законопроект о расширении полномочий правоохранителей при негласном наблюдении, и непонятно, почему президент страны Саломе Зурабишвили наложила на него вето. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента от правящей партии «Грузинская мечта» Арчил Талаквадзе.

Арчил Талаквадзе

«Эти изменения прямо отвечают тем вызовам безопасности, которые сегодня стоят перед Грузией, и соответственно непонятно, почему было использовано вето», — сказал Талаквадзе.

Он отметил, что законопроект будет возращен в парламент, где за него снова проголосуют. У «Грузинской мечты» достаточно голосов, чтобы преодолеть вето президента.

Стоит отметить, что Зурабишвили 22 июня впервые применила право вето, отклонив законопроект о слежке. Она заявила, что считает неправильным принимать такой закон в такое время, когда рассматривается заявка на вступление Грузии в Евросоюз.

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