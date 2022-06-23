Чебоксары, , 08:42 — REGNUM В Чувашии в рамках визита делегации Донецкой Народной Республики (ДНР) подписано три соглашения, предусматривающие совместное восстановление разрушенной инфраструктуры. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации главы Чувашии.

Чувашская и донецкая делегации https://cap.ru/

Донецкую делегацию, которая находится в Чебоксарах, возглавил первый заместитель министра промышленности и торговли ДНР Юрий Никоноров. На встрече с главой Чувашии Олегом Николаевым стороны подписали три соглашения.

Соглашения предусматриваются передачу конструкторской документации Донецкому и Торезскому электротехническим заводам для организации производства оборудования, необходимого в восстановлении энергетики и водоснабжения. Также утверждён план совместных действий.

Помимо этого, поднят вопрос о взаимодействии в части поставок продукции тракторостроения и химической промышленности, производства защиты растений и пестицидов.

Чувашские власти отмечают, что в настоящее время подготовлен проект соглашения о сотрудничестве донецкого и чувашского вузов по подготовке кадров, также разрабатывается проект соглашения с Донецким национальным техническим университетом.

«К сожалению, ДНР находится в крайне тяжёлом положении, ведутся военные действия, страдает город, инфраструктура, но мы смотрим в будущее с оптимизмом, ощущаем поддержку России — нашего общего дома», — сказал Юрий Никоноров.

Отметим, что в Чувашии донецкая делегация посетит ведущие предприятия региона и примет участие в мероприятиях в рамках Дня Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, чувашские специалисты будут выезжать в командировки в ДНР для помощи в восстановлении энергоснабжения, организуют углубленное обучение для специалистов из Донбасса. Также предполагается реализация совместных инвестиционных и инновационных проектов. Соответствующее коммунике было подписано ранее в рамках первой официальной поездки в Донбасс делегации Чувашии.

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