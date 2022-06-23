Нью-Дели, 23 июня, 2022, 08:42 — ИА Регнум. Индия проводит сертификацию безопасности для десятков судов, управляемых дочерней компанией ведущей российской судоходной группы «Совкомфлот», что позволит России экспортировать нефть в Индию и другие страны, передает Reuters. Запад отказался сертифицировать суда с российской нефтью из-за глобальных санкций против Москвы.

Нефтяной танкер

Сертификация в Индийском регистре судоходства (IRClass), одной из ведущих классификационных компаний мира, является последним звеном в цепи документов, необходимых для поддержания на плаву танкеров «Совкомфлота» и доставки российской сырой нефти на зарубежные рынки.

Из данных, полученных на сайте IRClass, следует, что компания сертифицировала более 80 судов, находящихся под управлением SCF Management Services Ltd, дубайской компании, указанной на сайте «Совкомфлота» в качестве дочерней компании.

Индийский источник в судоходстве, знакомый с процессом сертификации, сообщил, что большинство судов «Совкомфлота» в настоящее время перешли в IRClass через этот дубайский филиал.

Сертификация подтверждает безопасность и мореходность судов, что необходимо для получения страховки и доступа в порты.

Российский нефтяной сектор, пострадавший от жестких санкций, был вынужден искать покупателей за пределами Запада, прибегая к услугам других перевозчиков и страховщиков.

Индия, которая не спешит осуждать Россию, учитывая их давние связи, в последние месяцы резко увеличила закупки российской сырой нефти.