Москва, 23 июня, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Такого подъёма, который наблюдается сейчас в отношениях России и Таджикистана, прежде никогда не было. Об этом российский посол в республике Игорь Лякин-Фролов заявил в опубликованном 23 июня интервью газете «Известия».

Шухрат Саъдиев Таджикистан

Он отметил, что Таджикистан — стратегический партнёр и союзник России с первых дней своего независимого существования. Сейчас контакты двух стран очень активно развиваются.

«И сейчас как никогда наши двусторонние связи находятся на подъёме, активно развиваются контакты во всех областях», — сказал Лякин-Фролов.

Он указал на то, что товарооборот между Россией и Таджикистаном в 2021 году превысил $1,3 млрд. Это рекордный показатель. До $1,7 млрд вырос объём прямых инвестиций.

Две страны динамично развивают политический диалог, сотрудничество в военной и военно-технической области. Вооружённые силы Таджикистана оснащаются современным российским вооружением и техникой, военные кадры проходят подготовку в вузах Минобороны России и на полигонах 201-й российской военной базы. В рамках ОДКБ отрабатываются совместные действия на случай прорыва незаконных формирований с территории Афганистана, рассказал посол.

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