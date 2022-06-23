Кобяйский район, Якутия, 23 июня, 2022, 08:47 — ИА Регнум. Поиски исчезнувшего 21 июня с радаров самолёта Ан-2 с тремя людьми на борту продолжаются третьи сутки в Якутии. Задействованы спасатели и авиация, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 июня в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Владимир Долгов Ан-2

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В поисках воздушного судна проверены более 7 тыс. кв. м. территории.

«Поиски осложняются горным рельефом местности», — отметили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт ищут на воздушных судах Ми-8 (МЧС) и Ан-26 («Полярные авиалинии»). 21 июня он не приземлился в назначенное время в пункте «Вертикальный» Кобяйского района, выполняя рейс из Якутска. На борту Ан-2 находился один пассажир и два члена экипажа.