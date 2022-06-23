Петропавловск-Камчатский, , 08:40 — REGNUM На Камчатке зафиксирован сход раскаленных обломочных лавин на вулкане Безымянный, сообщается 23 июня в телеграм-канале Камчатского филиал ФГБУН ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН».

Вулкан Безымянный Dan Miller

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Вулкан находится в стадии извержения и с него непрерывно скатываются лавины. Возможны взрывные выбросы пепла.

«Восхождение на вулкан очень опасно!!!» — предупредили ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, из жерла вулкана Шивелуч в Камчатском крае вырвался столб пепла. Высота выброса 20 июня достигла 7000 метров.