Москва, 23 июня, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Заявления представителя польского правительства Петра Наимского о том, что Польша якобы «может выжить» без природного газа из РФ, прокомментировал 23 июня российский сенатор Алексей Пушков в своём телеграм-канале

Пушков Алексей

«В Варшаве заявили, что способны выжить без российского газа. Забыли добавить, что Польша закупает российский газ реверсом из Германии. В общем, выжить вроде могут, но предпочитают закупать», — отметил он в своём сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что партнерские отношения Германии и России в обозримом будущем «представить невозможно».