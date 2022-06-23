Берлин, 23 июня 2022, 08:38 — REGNUM Правительство Германии опасается полной остановки поставок российского природного газа. Об этом пишет газета Financial Times.
По информации СМИ, германское правительство беспокоит, что Россия в рамках ежегодного технического обслуживания трубопровода «Северный поток» может полностью прекратить в ФРГ поставки природного газа.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры по ситуации с турбинами Siemens для российского газопровода «Северный поток» ведут власти Канады и ФРГ.