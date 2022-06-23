Уфа, 23 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поблагодарил медиков из Башкирии за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Медики

Согласно документу, медики удостоились наград главы государства за высокий профессионализм, заслуги в организации и оказании медпомощи в период эпидемии коронавируса.

Так, 27 медиков из Башкирии были награждены почетной грамотой Президента России. Благодарность главы государства объявлена 25 медицинским работникам.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Путин наградил летчиков из Башкирии за спасение пассажиров.