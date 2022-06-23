Лондон, 23 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Франция и Германия решили отдалиться от украинского кризиса и оставить Киев наедине с Россией, пишет обозреватель Эндрю Теттенборн в статье для британского журнала The Spectator.

Иван Шилов ИА REGNUM Развал Евросоюза

По его мнению, в ЕС наблюдается раскол по вопросу поддержки киевского режима. Так, обозреватель привел результаты исследования Евросовета по международным отношениям, которые показывают, что большинство жителей стран ЕС выступают за скорейшее мирное урегулирование на Украине.

«Откровенно говоря, это означает, что они выбрали держаться в стороне и оставить Украину наедине с Россией в попытке договориться о наиболее приемлемых условиях из возможных», — констатировал он.

Напомним, ранее издание Foreign Policy отметило, что Франция и Германия могут лишиться лидерства в Евросоюзе из-за желания их руководителей найти компромисс в отношениях с Россией, а ведущая роль в ЕС может перейти к Польше.

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