The Spectator: Германия и Франция решили отдалиться от украинского кризиса
Лондон, 23 июня, 2022, 08:37 — ИА Регнум. Франция и Германия решили отдалиться от украинского кризиса и оставить Киев наедине с Россией, пишет обозреватель Эндрю Теттенборн в статье для британского журнала The Spectator.
По его мнению, в ЕС наблюдается раскол по вопросу поддержки киевского режима. Так, обозреватель привел результаты исследования Евросовета по международным отношениям, которые показывают, что большинство жителей стран ЕС выступают за скорейшее мирное урегулирование на Украине.
Напомним, ранее издание Foreign Policy отметило, что Франция и Германия могут лишиться лидерства в Евросоюзе из-за желания их руководителей найти компромисс в отношениях с Россией, а ведущая роль в ЕС может перейти к Польше.
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