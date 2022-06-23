Село Нижняя Синячиха, Свердловская область, 23 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В. селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области девочка 2011 года рождения получила травмы. Алапаевская городская прокуратура организовала проверку, сообщает пресс-служба регионального надзорного органа.

63.мвд.рф Уголовное дело

Вечером 22 июня четыре подростка гуляли по селу и услышали непонятный звук. Когда оглянулись, то увидели, что их знакомая лежит с ранением головы на земле. Пострадавшую госпитализировали.

В пресс-службе областного главка МВД России отметили, что пострадавшая воспитывается в полной семье и не состоит в подразделении пои делам несовершеннолетних. Материалы проверки передали в Следственный комитет.

В областном управлении СКР добавили, что завели уголовное дело по факту покушения на убийство подростка.