Владивосток, 23 июня, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Ярмарка «Сделано в Приморье. Летние истории» открывается с 25 июня и будет работать вместе с гастрофестивалем Primfoodstreet на улице Адмирала Фокина во Владивостоке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ярмарка

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Местные производители подготовили широкий ассортимент натуральной фермерской продукции и продовольственных товаров.

В течение всего лета на ярмарке можно будет купить свежие продукты питания (мед, фрукты, овощи, ягоды, зелень), рыбную продукцию, напитки, мясомолочную продукцию напрямую от регионального производителя.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре Санкт-Петербурга откроют универмаг, где будут представлены только российские бренды одежды, аксессуаров, украшений, косметики и товаров для дома.