Село Целинное, Алтайский край, 23 июня, 2022, 08:36 — ИА Регнум. Следственными органами СК России по Алтайскому краю 23 июня известил о воздуждении уголовного дела по факту утопления несовершеннолетних девочек в Целинном районе.

ИА REGNUM Вода

По данным следствия, 22 июня 2022 года компания подростков из восьми человек в возрасте от 14 до 15 лет приехала на берег реки Чумыш в селе Локоть Целинного района. Купаясь, ребята стали заходить на глубину водоема. Одну из девочек, которая не умела плавать, снесло течением и она начала тонуть.

Ее подруга попыталась спасти девушку, однако сама не смогла справиться с течением и спустя несколько секунд обе ушли под воду. Известно, что подростки ничего не употребляли, характеризуются с положительной стороны и воспитываются в благополучных семьях.

В ходе предварительного следствия следователям СК предстоит установить обстоятельства происшествия, а также изучить причины и условия произошедшей трагедии. Следственные органы СК по краю в очередной раз обращаются к взрослым — необходимо проводить беседы с детьми об опасностях, к которым может привести беспечность и несоблюдение правил поведения на водных объектах.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июня 2022 года несколько детей, среди которых находились две 14-летних девочки, купались в не оборудованном для этого месте около села Локоть в водоеме. В какой-то момент, находясь без присмотра взрослых, девочек унесло течением реки.

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