Улан-Удэ, 23 июня, 2022, 08:35 — ИА Регнум. В Бурятии объявлен конкурс на выделение субсидий на создание кемпингов и автокемпингов. Постановление об этом подписал глава региона Алексей Цыденов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Участники могут претендовать на субсидии в размере 50% от стоимости каждого модуля. При этом последние должны быть круглогодичными, соответствовать местным условиях, иметь спальню, санузел, водо- и электроснабжение, кондиционер и отопление.

«Важно, чтобы назначение земельного участка, на котором реализуется проект, соответствовал виду его разрешенного использования. Предприниматель должен будет построить не менее 10 строений по проекту», — отметили в правительстве.

Заявки от желающих будут приниматься с 4 по 13 июля. Участники могут получить субсидию на один проект, при этом должны ввести его в эксплуатацию до конца 2022 года.