Минеральные Воды, Ставропольский край, 23 июня 2022, 08:33 — REGNUM На Ставрополье попалась на коммерческом подкупе бывшая директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе. Женщину подозревают в получении денежных средств в размере 250 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
При получении денег подозреваемую задержали сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю. В рамках расследования уголовного дела по месту работы подозреваемой проведены обыски. Сбор доказательств по делу продолжается.