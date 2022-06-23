Минеральные Воды, Ставропольский край, , 08:33 — REGNUM На Ставрополье попалась на коммерческом подкупе бывшая директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Минераловодском районе. Женщину подозревают в получении денежных средств в размере 250 тыс. рублей от индивидуального предпринимателя. По данному факту возбуждено уголовное дело, задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Арест 禁书 网

«В июне текущего года по требованию директора филиала индивидуальный предприниматель, который действовал в рамках оперативно-разыскного мероприятия, передал ей коммерческий подкуп в сумме 250 тысяч рублей, за опломбировку и ввод в эксплуатацию узла учета газа, имеющего не устраненные нарушения», — говорится в сообщении Следственного комитета по региону.

При получении денег подозреваемую задержали сотрудники УФСБ по Ставропольскому краю. В рамках расследования уголовного дела по месту работы подозреваемой проведены обыски. Сбор доказательств по делу продолжается.