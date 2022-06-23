МИД РФ посоветовал гражданам безопасные для турпоездок страны
Москва, 23 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Самые безопасные страны для туристических поездок российских граждан за рубеж — это Балканы, Турция, Сербия и Босния и Герцеговина (БиГ). Об этом сегодня, 23 июня, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, передаёт ТАСС.
При этом Пилипсон подчеркнул, что большинство балканских стран включено правительством России в перечень недружественных, поэтому «известная осмотрительность граждан РФ не повредит».
Он посоветовал всем, кто собрался в путешествие в зарубежные страны, ознакомиться с предназначенной для туристов информацией на сайтах МИД РФ, Ростуризма и др.
«Чем тщательнее туристы продумают маршрут, учтут все обстоятельства, тем выше вероятность, что отдых за рубежом принесёт удовольствие», — отметил представитель МИД РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, на первом месте в топе-5 стран, куда российские туристы купили туры для отдыха в июне, оказалась Турция (61% всех продаж), на втором месте — Россия (21%).
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