Москва, 23 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Самые безопасные страны для туристических поездок российских граждан за рубеж — это Балканы, Турция, Сербия и Босния и Герцеговина (БиГ). Об этом сегодня, 23 июня, заявил директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон, передаёт ТАСС.

Райский отдых

При этом Пилипсон подчеркнул, что большинство балканских стран включено правительством России в перечень недружественных, поэтому «известная осмотрительность граждан РФ не повредит».

Он посоветовал всем, кто собрался в путешествие в зарубежные страны, ознакомиться с предназначенной для туристов информацией на сайтах МИД РФ, Ростуризма и др.

«Чем тщательнее туристы продумают маршрут, учтут все обстоятельства, тем выше вероятность, что отдых за рубежом принесёт удовольствие», — отметил представитель МИД РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом месте в топе-5 стран, куда российские туристы купили туры для отдыха в июне, оказалась Турция (61% всех продаж), на втором месте — Россия (21%).

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