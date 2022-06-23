Село Целинное, Алтайский край, , 08:31 — REGNUM Прокуратура Алтайского края известила о трагедии на воде, случившейся реке Чумыш в Целинном районе.

Уровень воды в Чумыше резко упал и продолжает снижаться 22.mchs.gov.ru

Установлено, что 22 июня текущего года несколько детей, среди которых находились две 14-летних девочки, купались в не оборудованном для этого месте около села Локоть в водоеме.

В какой-то момент, находясь без присмотра взрослых, девочек унесло течением реки. Прокуратурой Целинного района при проведении проверки выясняются условия проживания и воспитания подростков в семье и причины оставления их без надзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту утопления 8-летней девочки в Алтайском районе.

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