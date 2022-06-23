Село Целинное, Алтайский край, 23 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края известила о трагедии на воде, случившейся на реке Чумыш в Целинном районе.

22.mchs.gov.ru Уровень воды в Чумыше резко упал и продолжает снижаться

Установлено, что 22 июня текущего года несколько детей, среди которых находились две 14-летние девочки, купались в не оборудованном для этого месте около села Локоть.

В какой-то момент девочек, находившихся без присмотра взрослых, унесло течением реки. Прокуратурой Целинного района при проведении проверки выясняются условия проживания и воспитания подростков в семье и причины оставления их без надзора.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 апреля стало известно о возбуждении уголовного дела по факту утопления восьмилетней девочки в Алтайском районе.

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