Москва, 23 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Единственная дорога из Северска в Лисичанск находится под контролем Народной милиции ЛНР. Об этом 23 июня сообщил посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник.

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Он написал в телеграм-канале, что Народная милиция республики взяла под контроль единственную дорогу между двумя городами Донбасса, оккупированными ВСУ.

«Украинская группировка 5-7 тысяч украинских боевиков в Лисичанске теперь отрезана от снабжения», — заявил дипломат.