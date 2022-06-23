Сухум, , 08:28 — REGNUM Депутаты парламента Абхазии 22 июня в первом чтении приняли законопроект об отмене курортного сбора с иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Размер сбора в настоящее время 30 рублей для тех иностранных граждан, которые находятся в стране более трёх дней. Как рассказала ТАСС представитель президента в парламенте Нателла Ломия, на администрирование сбора приходится тратить больше, чем собирают.

«Поэтому мы предлагаем отменить курортный сбор с 1 января 2023 года», — сказала Ломия.

Она сообщила, что в 2021 году от курортного сбора поступило в бюджет 5,6 млн рублей, а за пять месяцев текущего года — 736 тыс. рублей.

Напомним, в прошлом году Абхазию посетило около 1,5 млн гостей. Это стало рекордом за постсоветский период.