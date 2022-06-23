Чита, 23 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Забайкалье, где проживет более миллиона граждан, по состоянию на 23 июня, первым компонентом от COVID-19 привиты 718 664 человека, сообщает министерство здравоохранения региона.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

Известно также, что завершили вакцинацию — 656 333 человек. Повторно привиты 217 392. Также первый компонент вакцины получили 6 989 детей, из них завершили вакцинацию — 3 684.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае по состоянию на 15 июня от COVID-19 были привиты первым компонентом 717 156 человек.

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