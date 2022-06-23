* запрещённая в России организация

Ставрополь, 23 июня, 2022, 08:26 — ИА Регнум. В Ставропольском крае вынесено решение суда в отношении местного жителя Дмитрия В., который присягнул на верность представителям «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Его обвинили в организации деятельности экстремистской организации, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

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Кочубеевский районный суд назначил обвиняемому наказание в виде одного года лишения свободы в колонии общего режима. Такой мягкий приговор суда он заслужил только потому, что на момент совершения преступления являлся несовершеннолетним.

Как было установлено в ходе следствия и доказано судом, сторонник украинской националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) намеревался собирать и передавать персональные данные сотрудников правоохранительных и силовых структур и представителей органов власти.