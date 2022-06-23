Токио, 23 июня, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, заявил депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Я считаю, (президент России Владимир) Путин был вынужден начать специальную военную операцию. И нужно думать об этом хладнокровно, чтобы защищать интересы своего государства», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Киев нарушил свои обещания, под которыми подписался несколько лет назад.

«Почему Путин пошёл на это? В 2014 году был начат процесс Минска—1. В 2015 году состоялся Минск—2. Чья сторона не выполнила эти соглашения? Тут, я считаю, тяжела ответственность Украины», — заключил японский депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Судзуки заявил, что Соединенные Штаты и Великобритания многое сделали для того, чтобы спровоцировать конфликт на Украине.

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