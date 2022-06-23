Берлин, 23 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что партнерские отношения Германии и России в обозримом будущем «представить невозможно». Об этом он сказал 22 июня в ходе выступления в бундестаге.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

Вместе с тем он отметил, что в стратегической концепции 2010 года было утверждено, что партнерство ФРГ и РФ являться целью двусторонних отношений Берлина и Москвы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июня посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр заявил, что российско-германские отношения переживают настоящий обвал после начала специальной военной операции по защите Донбасса.