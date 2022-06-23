Уфа, , 08:27 — REGNUM Заместителем командира отдельного батальона ДПС ГИБДД по Башкирии назначен капитан полиции Руслан Зиннатуллин. Об этом сообщил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения региона Владимир Севастьянов в своем телеграм-канале.

Патруль ДПС 40.мвд.рф

Он сообщил, что соответствующий приказ был подписан министром внутренних дел по республике.

Сообщается, что Зиннатуллин родился 26 июня 1978 года в г. Уфе. В 2002 году стал выпускником Уфимского юридического института МВД России. В этом же году начал службу в Госавтоинспекцию на должности инспектора ДПС отдельного батальона. До момента своего назначения занимал должность помощника командира батальона (по технической части) группы материально-технического обеспечения.

Отмечается, что он является почётным сотрудником МВД по Башкирии. Был награждён медалями «За отличие в службе» трёх степеней.