Москва, , 08:23 — REGNUM ВВП России по итогам 2022 года снизится на 7,5%, заявила гендиректор Национального рейтингового агентства (НРА) Алина Розенцвет.

Динамика ВВП России в 1989-2016 гг. heycci

Ранее в Банке России спрогнозировали, что уровень падения ВВП может достигнуть 10%.

По словам Розенцвет, сегодня видно, что пессимистические оценки не оправдываются.

«Это касается и инфляции, и темпов роста экономики. Это, собственно, радует… Сегодня базовый прогноз предполагает снижение ВВП до 7,5%», — приводит её слова РИА Новости.