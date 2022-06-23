Томск, , 08:22 — REGNUM Врио губернатора Томской области Владимир Мазур объявил о формировании отраслевых штабов. В них войдут специалисты по ключевым направлениям жизни региона, учёные и общественники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Законодательная дума Томской области Bogdanov-62

В числе этих направлений медицина, образование, дороги, жилье, благоустройство, промышленность и так далее. Главной задачей штабов, по словам главы региона, должно стать оперативное принятие тактических решений. Сотрудникам штабов также поручено собирать предложения от местных жителей.

«Сейчас нужны прежде всего быстрые меры, а не бюрократические истории. Вторая задача — аудит существующих проблем и формирование новой полноценной программы развития Томской области», — отметил он, заявив, что сам будет руководить всеми штабами.