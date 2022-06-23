Луганск, 23 июня, 2022, 08:33 — ИА Регнум. Украинские силовики пытались прорваться из окружения на Лисичанском направлении, но силы ЛНР и российские войска не дали им этого сделать. Об этом рассказал командир одного из подразделений Народной милиции ЛНР с позывным «Бритва».

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЛНР

По его словам, обстановка на Лисичанском направлении стабильно-напряженная, так как силы ВСУ пытаются совершить контратаки. Накануне во второй половине дня они пытались прорваться по правому флангу.

«Бой продлился часа полтора и благодаря артиллерии, пехоте во взаимодействии с танками противник был отброшен на свои позиции. При этом он понёс существенные потери в живой силе и технике», — рассказал командир РИА Новости.

Украинские войска, пояснил он, безуспешно пытаются вернуть позиции и укрепрайоны, потерянные ими ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, в ЛНР накануне заявили, что город Лисичанск взят в оперативное окружение.

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