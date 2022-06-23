Изобильный, Ставропольский край, 23 июня, 2022, 08:22 — ИА Регнум. В Ставропольском крае принято решение о введении карантина на территории станицы Рождественская Изобильненского района. Ранее сообщалось, что жительница этого населенного пункта заболела сибирской язвой. Постановление о введении карантина подписал первый вице-премьер Андрей Хлопянов.

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На период действия карантина в станицу запрещен въезд граждан, не являющихся местными жителями. Вывоз скота и мяса, кормов для животных также под запретом.

«Запретить на период действия ограничительных мероприятий (карантина) доступ на территорию эпидемического очага граждан, не проживающих в нем; перемещение из эпидемического очага сельскохозяйственных животных, продуктов животноводства, отходов животноводства, кормов для животных», — сказано в документе.

Напомним, о случае заражения женщины сибирской язвой 21 июня сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, состояние пострадавшей удовлетворительное. В минздраве назвали причиной заражения мясо крупного рогатого скота, которое разделывала пациентка. Отмечается, что оно было завезено из другого региона.