Чита, , 08:21 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае улучшилась. Как сообщает оперативный штаб 23 июня 2022 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 увеличилось до 169 287 (+22 за минувшие сутки).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Вместе с тем 166 462 пациента (+25 за сутки) вылечены и сняты с меднаблюдения. Общее число жертв уже составляет 2682 человек (+1 за сутки). В моногоспиталях Забайкалья проходят лечение пациенты с разной степенью тяжести новой коронавирусной инфекции, из них 19 человек находится в тяжелом состоянии (0 за сутки), один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, на основании федерального регистра за весь период пандемии 2 348 забайкальцев скончались от лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекции.

У 334 жителей региона заболевание протекало с полной клинической картиной опасного вируса, а также имелись сопутствующие заболевания.

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