Ульяновск, 23 июня, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Ульяновской области завершено расследование очередного уголовного дела об убийстве. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголовный кодекс Российской Федерации

Фигурантом уголовного дела стал 57-летний безработный житель Николаевского района. По данным следствия, 11 апреля 2022 года во дворе одного из домов во время ссоры со знакомым он несколько раз выстрелил в него из гладкоствольного самодельного пистолета. Пострадавший умер на месте происшествия.

Кроме того, правоохранители при досмотре обнаружили дома у обвиняемого около 800 грамм бездымного пороха, изготовленный самодельным способом пистолет и свыше 450 спортивно-охотничьих патронов.

Мужчину обвинили в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), незаконном хранении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222 УК РФ; ч. 1 ст. 222.1 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года стало известно, что в Ульяновске вынесен приговор горожанке за причинение тяжкого вреда здоровью и убийство. В обоих случая жертвой был супруг фигурантки уголовного дела.

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