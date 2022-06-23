Москва, , 08:19 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин осудил идею председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о снижении температуры при отоплении жилья.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Правильно руководству Евросоюза, включая Урсулу, снизить градус в своих головах, чтобы из-за них не страдали граждане европейских стран», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он обратил внимание на то, что существует температура по Цельсию, по Кельвину, по Фаренгейту.

«Но в Европе скоро появится новая шкала — по Урсуле. В честь председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен», — указал парламентарий.

«По Урсуле, европейцы должны снизить температуру еще на десяток градусов, отказавшись от газопроводов украинского коридора, «Турецкого потока», нефтепровода «Дружба». И еще на градус, перестав закупать уголь из России», — рассуждает он.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, председатель Еврокомиссии заявила о том, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе позволит заместить поставки газа по трубопроводу «Северный поток». Также фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз в первом квартале 2022 года «сократил российские поставки» газа на 30%.

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