* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:19 — REGNUM Мулла Мохаммад Хасан Ахунд, премьер-министр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пообещал выделить 1 миллиард афгани помощи пострадавшим от землетрясения в провинциях Пактика и Хост.

Кабинет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) созвал экстренное совещание, чтобы немедленно отправить еду, одежду, лекарства и другие предметы первой необходимости пострадавшим от землетрясения.

На экстренном совещании в среду премьер-министр талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поручил делегации высокого уровня отправиться в пострадавшие от землетрясения районы, чтобы выразить соболезнования семьям погибших.

В заявлении лидера талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатуллы Ахундзада также выражается сочувствие жертвам землетрясения.

Сильное землетрясение потрясло некоторые районы Афганистана и Пакистана 22 июня. Эпицентр находился в провинция Хост на юго-востоке Афганистана. Подсчет числа жертв и пострадавших все еще ведется.