Москва, , 08:18 — REGNUM По итогам дня 22 июня нефть марки Brent подешевела на 4,36%, до 109,73 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Бочки с нефтью Thomas Constant

Цены на нефть резко снизились после выступления представителя ФРС СШАТомаса Баркина, который заявил о надвигающейся рецессии.

В результате инвесторы сосредоточились на опасениях в отношении спроса, из-за растущих ожиданий рецессии. Цена пыталась восстановиться от зоны $110-$111 за баррель, но в итоге пробила ее, снизившись до $107 за баррель.

Данные Американского института нефти показали, что запасы нефти оскратились на 5,607 млн баррелей (прогноз был — 0,6 млн).

Запасы бензина уменьшились на 1,216 млн баррелей (прогноз был — 0,5 млн). Запасы дистиллятов — на 1,656 млн баррелей (прогноз был +0,3 млн)

Сегодня, 23 июня, на торгах в Азии нефть стоит $109,19. Цена пробила важный уровень $110. Резко возросли риски падения до $100.

Пока цена не сильно ушла под трендовую линию (технический анализ) у покупателей есть возможность вернуть курс обратно. Если не получится, то им придётся отступать.

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