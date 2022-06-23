Оренбург, , 09:10 — REGNUM Оренбургская область направила 13 заявок на получение займов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Денежные средства необходимы для проведения различных работ в инфраструктуре ЖКХ — в водопроводных и тепловых сетях, котельных и других жизнеобеспечивающих и социально значимых объектах, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для Оренбуржья в ФНБ предусмотрен лимит заёмного финансирования в объёме 2 млрд 150,2 млн рублей. Это возвратные средства, которые выдаются муниципалитетам Фондом национального благосостояния через Фонд содействия реформированию ЖКХ на длительный срок под минимальный процент.

В настоящее время все поданные регионом заявки находятся на рассмотрении в Фонде содействия реформированию ЖКХ. «Это очень хорошая возможность обновить опорную инфраструктуру ЖКХ в территориях. Займы выдаются под 3 процента годовых на срок 25 лет. Эти «длинные» деньги будет сравнительно легко возвращать небольшими частями в течение долгого времени», — подчеркнул губернатор Денис Паслер.

Заёмные средства планируют потратить на капитальный ремонт сетей водоснабжения города Кувандыка. Стоимость проекта 200 млн рублей, из которых 40 млн рублей будет выделено из областного бюджета, 160 млн — заемные средства ФНБ.

Новотроицкое МУП «Управление коммунального хозяйства» получит заём на капремонт городской системы теплоснабжения. Проект оценивается в 134,55 млн рублей. Из них 20% суммы (26,91 млн) Новотроицку выделит регион, оставшиеся 107,64 млн рублей (80%) муниципалитет займёт в ФНБ.

Планы реализации данных проектов утверждены 22 июня на заседании правительства Оренбургской области. В Кувандыке проект реализуют в 2022–2023 годы, в Новотроицке — в 2023 году.

Среди других 11 проектов — реконструкция котельной в Бузулуке, крупного водовода в Восточном поселке Оренбурга, модернизация и новое строительство теплотрассы в Орске и другие объекты.