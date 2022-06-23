Владивосток, 23 июня, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В Приморье многодетные семьи могут получить единовременную выплату в 20 тыс. рублей за счет средств регионального материнского капитала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства края.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дети

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Написать заявление можно в МФЦ или территориальном отделении Приморского центра соцподдержки населения. Сделать это можно до конца 2022 года.

Право на единовременную выплату имеют семьи, имеющие трех и более детей.

«Назначение выплаты не ограничивается прописанными целями, ею приморцы могут распорядиться по своему усмотрению. Обязательное условие: рассчитывать на эту меру соцподдержки могут семьи, получающие одну или несколько выплат на детей, а именно ежемесячное пособие на ребенка до 16 лет, ежемесячные денежные выплаты на детей от 3 до 7 лет, от 8 до 17 лет», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, фракция ЕР в Костромской областной думе предлагает выплачивать региональный материнский капитал при рождении четвёртого и последующих детей в семье.