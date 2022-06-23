Ростов-на-Дону, , 08:17 — REGNUM В Россию за сутки прибыли около 20 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины. Об этом сообщает пограничное управление ФСБ России по Ростовской области 23 июня.

МЧС помогает встречать беженцев Александр Погожев © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 19,5 тысячи граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что с начала массовой эвакуации мирного населения Донбасса в Россию прибыли более 2 млн человек. В приграничной Ростовской области в связи с наплывом беженцев с 19 февраля действует режим ЧС.