Япония, 23 июня, 2022, 08:17 — ИА Регнум. В Японии из-за пьяного сотрудника компании под угрозой утечки оказались личные данные 460 тысяч жителей города Амагасаки, расположенного в префектуре Хего. Об этом со ссылкой на представителя администрации города 23 июня сообщает телеканал NHK.

Цитата из к/ф «Грязь». реж Джон С. Бейрд. 2013. Великобритания, Германия, Швеция, Бельгия, США Пьяный

Компании было поручено организовать полагающиеся в связи с пандемией коронавируса выплаты населению. Сотрудник компании, не имеющий на то соответствующего разрешения, самовольно вынес из офиса флешку с личными данными на 460 тысяч жителей города, после чего напился и потерял сумку, где она находилась.

По версии администрации, на флешке, защищённой паролем, были записаны файлы с именами, датами рождения и уплаченными налогами. В связи с инцидентом компания-подрядчик обратилась в правоохранительные органы.

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