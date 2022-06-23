Тампа, США, , 08:17 — REGNUM «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг» в четвёртом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 3:2.

Хоккейный клуб «Колорадо Эвеланш» (сс) Sergei ~ 5of7

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающие Натан Маккиннон, Эндрю Кольяно и Назем Кадри. У «Тампы» отличились форвард Энтони Чирелли и защитник Виктор Хедман.

Таким образом, «Колорадо» увеличил своё преимущество в серии — 3:1. Следующий матч состоится 25 июня.

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